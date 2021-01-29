Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Stiven Plaza'nın sözleşmesini feshetti!

Son dakika: 'nın sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberi... Trabzonspor kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu 'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 18:45 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 19:05
Son dakika: Trabzonspor Stiven Plaza'nın sözleşmesini feshetti!

Kulübü, Ekvadorlu futbolcu 'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun 17 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği kaydedildi.

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