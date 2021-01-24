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Teknik Direktörü oyundan ve skordan memnun!

Usta hoca, “Yeterli değiliz ama gelişiyoruz” dedi. Transfer gerektiğini dile getirdi. için de “Artık bizimle olmayacak” bilgisini verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:06 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyundan ve skordan memnun!

Teknik Direktörü , oyun ve skordan memnun olduğunu söyledi. Maç takviminden yakınan usta hoca, "Yaşadığımız süreçte bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar herhalde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun" dedi. Avcı şöyle devam etti: "Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Yeterli değiliz. Ama üzerine koyarak gitmek ve özellikle bugün kazanmak çok önemliydi Her mevkiye oyuncu ihtiyacım var ama kulüp için doğru olan neyse o. En iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullanan bodo-mavili çalıştırıcı, 'ın durumu ile ilgili de şunları söyledi: Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Artık bizimle olmayacak."

AVCI BIR İLK BAŞARDI

Abdullah Avcı, kariyerinde G.Birliği'ne karşı bir ilki gerçekleştirdi. Usta hoca, başkent ekibine karşı deplasmanda ilk zaferini aldı. Avcı daha önce 3 beraberlik, 5 yenilgi görmüştü. Son 4 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

KARİYER REKORU KIRDI

'un başında kazanmaya devam eden Abdullah Avcı kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı. Başarılı hoca geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 2.18 puan ortalaması yakalarken, kariyerinin en yüksek ortalamasını yakaladı.

ABDÜLKADİR İÇİN

Trabzonsporlu futbolcular dünkü galibiyeti geçen haftaki maçında sakatlanıp sezonu kapatan Abdülkadir Ömür'e armağan ettiler. Hem hem attıkları goller sonrası sevinçlerinde Ömür'e gönderme yaptılar. Maçın son düdüğüyle birlikte ise bu pozu vererek Abdülkadir'e destek verdiler.

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