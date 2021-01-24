Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyundan ve skordan memnun!

Trabzonrspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun ve skordan memnun olduğunu söyledi. Maç takviminden yakınan usta hoca, "Yaşadığımız süreçte bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar herhalde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun" dedi. Avcı şöyle devam etti: "Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Yeterli değiliz. Ama üzerine koyarak gitmek ve özellikle bugün kazanmak çok önemliydi Her mevkiye oyuncu ihtiyacım var ama kulüp için doğru olan neyse o. En iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullanan bodo-mavili çalıştırıcı, Pereira'ın durumu ile ilgili de şunları söyledi: Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Artık bizimle olmayacak."

AVCI BIR İLK BAŞARDI

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde G.Birliği'ne karşı bir ilki gerçekleştirdi. Usta hoca, başkent ekibine karşı deplasmanda ilk zaferini aldı. Avcı daha önce 3 beraberlik, 5 yenilgi görmüştü. Son 4 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

KARİYER REKORU KIRDI

Trabzonspor'un başında kazanmaya devam eden Abdullah Avcı kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı. Başarılı hoca geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 2.18 puan ortalaması yakalarken, kariyerinin en yüksek ortalamasını yakaladı.

ABDÜLKADİR İÇİN

Trabzonsporlu futbolcular dünkü galibiyeti geçen haftaki Konyaspor maçında sakatlanıp sezonu kapatan Abdülkadir Ömür'e armağan ettiler. Hem Djaniny hem Ekuban attıkları goller sonrası sevinçlerinde Ömür'e gönderme yaptılar. Maçın son düdüğüyle birlikte ise bu pozu vererek Abdülkadir'e destek verdiler.