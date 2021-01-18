Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı!

'a kiraladı!

, . Lig ekibi 'a kiraladı. temsilcisinden yapılan açıklamada, "ulübümüz, Trabzonspor’dan Ahmet Canbaz’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:15
Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı!

. Lig takımlarından , Trabzonsporlu futbolcu 'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 'dan Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Canbaz'a 'hoş geldin' diyor, takımımızda başarı dolu bir kariyerin büyük adımlarını atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 'de 4 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, temsilcisi 'den bordo-mavililere 2019 yılında transfer olmuştu.


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