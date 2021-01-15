Fırtına'ya iki golcü birden!

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken, gündeme gelen iki isim de taraftarları heyecanlandırdı. Salomon Rondon ve Ayo Akinola isimleri taraftarları heyecanlandırırken, özellikle Rondon'a gelmesi için birçok mesaj atıldı.

Kariyerinde İngiltere, Rusya ve İspanya'da da forma giyen ancak şu an Çin'in DL Pro takımında top koşturan Rondon için resmi girişimde bulunulduğu iddia edildi.