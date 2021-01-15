Fırtına'ya iki golcü birden!

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken, gündeme gelen iki isim de taraftarları heyecanlandırdı. Salomon Rondon ve Ayo Akinola isimleri taraftarları heyecanlandırırken, özellikle Rondon'a gelmesi için birçok mesaj atıldı.
Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken, gündeme gelen iki isim de taraftarları heyecanlandırdı. Salomon Rondon ve Ayo Akinola isimleri taraftarları heyecanlandırırken, özellikle Rondon'a gelmesi için birçok mesaj atıldı.
Kariyerinde İngiltere, Rusya ve İspanya'da da forma giyen ancak şu an Çin'in DL Pro takımında top koşturan Rondon için resmi girişimde bulunulduğu iddia edildi.
31 yaşındaki oyuncunun 140 Premier lig maçında 35 gol 15 asisti, 67 La Liga karşılşamasında 25 gol altı asisti bulunuyor. Kariyerinin en parlak dönemini ise Rusya'nın Zenit takımında 58 maçta 28 gol atarak yaşadı.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
Rondon geçtiğimiz sezon DL Pro takımıyla çıktığı 16 maçta 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gözüken oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceğini söyleyen menajerlerden kulüp resmi yetki belgesi istedi.
Bu arada 1.81 boyundaki yıldızın gündeme gelmesinden sonra yurt dışı kaynaklı birçok haberde oyuncunun Çin'den ayrılmak istediği ve bu teklife sıcak baktığı da iddia edildi.
Trabzonspor taraftarları da sosyal medyada oyuncuyu adeta mesaj yağmuruna tutarak, Trabzon'a gelmesi yönünde yorumlarda bulundu.
AYO AKiNOLA iDDiASI
Trabzonspor'un forvet arayışı devam ederken gündeme her gün yeni isimler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili takımda son olarak gündeme gelen isim Ayo Akinola oldu.
Kanada'nın Toronto takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak Amerikan basınında çıkan haberde, Trabzonspor'un Akinola'ya ilgisinin olduğu ve oyuncunun bedelsiz çıkışı durumunda bu transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol atan Akinola, teknik kapasitesi ve hızıyla dikkat çekiyor.