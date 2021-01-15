Haberler Trabzonspor Fırtına'ya iki golcü birden!

'ya iki golcü birden!

Son dakika transfer haberleri | 'de 'nın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen ve gözünü zirveye diken 'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında takıma golcü takviyesi yapmak isteyen için iki aday ön plana çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fırtına'ya iki golcü birden!

'da forvet arayışları devam ederken, gündeme gelen iki isim de taraftarları heyecanlandırdı. ve isimleri taraftarları heyecanlandırırken, özellikle Rondon'a gelmesi için birçok mesaj atıldı.

Fırtına'ya iki golcü birden!

Kariyerinde , ve 'da da forma giyen ancak şu an 'in takımında top koşturan Rondon için resmi girişimde bulunulduğu iddia edildi.

Fırtına'ya iki golcü birden!

31 yaşındaki oyuncunun 140 maçında 35 gol 15 asisti, 67 karşılşamasında 25 gol altı asisti bulunuyor. Kariyerinin en parlak dönemini ise 'nın Zenit takımında 58 maçta 28 gol atarak yaşadı.

Fırtına'ya iki golcü birden!

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Rondon geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gözüken oyuncuyu 'a getirebileceğini söyleyen menajerlerden kulüp resmi yetki belgesi istedi.

Fırtına'ya iki golcü birden!

Bu arada 1.81 boyundaki yıldızın gündeme gelmesinden sonra yurt dışı kaynaklı birçok haberde oyuncunun 'den ayrılmak istediği ve bu teklife sıcak baktığı da iddia edildi.

Fırtına'ya iki golcü birden!

taraftarları da sosyal medyada oyuncuyu adeta mesaj yağmuruna tutarak, Trabzon'a gelmesi yönünde yorumlarda bulundu.

Fırtına'ya iki golcü birden!

AYO AKiNOLA iDDiASI

'un forvet arayışı devam ederken gündeme her gün yeni isimler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili takımda son olarak gündeme gelen isim oldu.

Fırtına'ya iki golcü birden!

'nın takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak basınında çıkan haberde, 'un Akinola'ya ilgisinin olduğu ve oyuncunun bedelsiz çıkışı durumunda bu transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

Fırtına'ya iki golcü birden!

Geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol atan Akinola, teknik kapasitesi ve hızıyla dikkat çekiyor.

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