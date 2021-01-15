Haberler Trabzonspor Ahmed Kutucu’da favori Trabzonspor!

’da favori !

Son dakika transfer haberleri | 'de 18. haftayı bay geçen 'da transfer çalışmalarına ağırlık verildi. Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde listede yer alan isimlerden birisi de 'ydu... 'nın bu transferde favori konumunda olduğu öğrendildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 01:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Ahmed Kutucu’da favori Trabzonspor!

'nın gazetesine göre uzun süredir gündeminde olan 'ya teklif yaptı. Kutucu'nun direkt 11'de oynayacağı bir takımda forma giymek için devinin teklifini kabul ettiği iddia edildi.

, Kutucu yarışında yalnız olmadığı, 'dan 'in de 20 yaşındaki forveti istediği belirtildi. 1.81 boyundaki golcü, 'nin başına 'un geçmesiyle son dönemde forma bulmaya başlamıştı. Ancak İsviçreli hoca daha efektif bir golcü istediği için Kutucu'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakmaya başlamıştı.

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