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Trabzonsporlu eski yıldız kansere yakalandı

'un eski futbolcularından ve şu sıralar Cardiff City'de forma giyen 'nın lenf kanserine yakalandığı açıklandı. Bordo mavililer, açıklamanın ardından geçmiş olsun yazısı yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:45
Trabzonsporlu eski yıldız Sol Bamba kansere yakalandı

Bir dönem 'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu 'nın kansere yakalandığı açıklandı.

Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı ifade edildi.

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

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