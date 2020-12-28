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'dan açıklaması!

Son dakika haberi: 'da, 'la oynanan maçta sakatlanan 'nun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 00:56
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!

'in 14. haftasında ile karşılaşan 'da, Brezilyalı stoper sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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