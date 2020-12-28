Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da, Brezilyalı stoper Vitor Hugo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.