Haberler Trabzonspor Sümer’i ziyaret ettiler

Sümer’i ziyaret ettiler

'da başkan ve yöneticiler, yaşamını yitiren efsane isim 'in mezarını ziyaret ettiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Sümer’i ziyaret ettiler

'da başkan ve yöneticiler, yaşamını yitiren efsane isim 'in mezarını ziyaret ettiler. Başkan Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Mali Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, Sümer'in mezası başında dualar okudular.

MÜZİK YAYINI YOK
Fırtına'nın 'ı ağırladığı karşılaşma öncesinde Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Futbolcular sessiz şekilde ısınırken sahaya, efsane Sümer'in fotoğrafının yazılı olduğu tişörtlerle çıktılar. Üzerlerinde "Unutmayacağız" yazılıydı.

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