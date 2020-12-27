Sümer’i ziyaret ettiler

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, yaşamını yitiren efsane isim Özkan Sümer'in mezarını ziyaret ettiler. Başkan Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Mali Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, Sümer'in mezası başında dualar okudular.

MÜZİK YAYINI YOK

Fırtına'nın Galatasaray'ı ağırladığı karşılaşma öncesinde Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Futbolcular sessiz şekilde ısınırken sahaya, efsane Sümer'in fotoğrafının yazılı olduğu tişörtlerle çıktılar. Üzerlerinde "Unutmayacağız" yazılıydı.