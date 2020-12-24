Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Özkan Sümer’e ziyaret!

'dan ’e ziyaret!

, deplasmanındayken kulübün efsanesi yaşamını yitirmişti. Avcı ve oyuncular dün mezarına giderek dua ettiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:31 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor'dan Özkan Sümer’e ziyaret!

Hem Türk futbolunun hem de bordo- mavili kulübün unutulmaz efsanesi önceki gün yaşamını kaybetmişti. 'da teknik heyet ve futbolcular, Hatayspor mücadelesi için deplasmanda oldukları için cenaze törenine katılamamışlardı. Kafile dönüşte tarihe adını kazımış Özkan Sümer'in mezarına gitti. Teknik direktör ile birlikte oyunculardan Uğurcan. Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Kaplan ile Süleyman Cebeci dün Sümer'in mezarını ziyaret etti. Avcı ve futbolcular, mezarı başında dualar okuyarak Sümer'e rahmet dilediler.

SON DAKİKA