Trabzonspor'dan Özkan Sümer’e ziyaret!

Hem Türk futbolunun hem de bordo- mavili kulübün unutulmaz efsanesi Özkan Sümer önceki gün yaşamını kaybetmişti. Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular, Hatayspor mücadelesi için deplasmanda oldukları için cenaze törenine katılamamışlardı. Kafile dönüşte tarihe adını kazımış Özkan Sümer'in mezarına gitti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte oyunculardan Uğurcan. Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci dün Sümer'in mezarını ziyaret etti. Avcı ve futbolcular, mezarı başında dualar okuyarak Sümer'e rahmet dilediler.