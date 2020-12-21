Fırtına'da büyük umutlarla transfer edilen Fousseini Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Plaza performans yetersizliği sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Usta hoca, sezonun kalan bölümünde bu 3 isimle yendine çalışmak istemediğini de yönetime bildirmişti. Bordomavili idarecilerin, 3 oyuncuya ve menajerlerine "Kendinize kulüp bulun" dediği kaydedildi. Kiralık gelen Plaza'nın kontratı fesh edilecek. Bilal Başacıkoğlu da kendine Süper Lig'den kulüp bakmaya başladı. 1 milyon 570 bin euro'luk bonservisle kadroya katılan Diabate için de müşteri aranıyor.