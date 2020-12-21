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Kendinize kulüp bulun

Fırtına'da büyük umutlarla edilen , ve Plaza performans yetersizliği sebebiyle tarafından bırakılmıştı. Bordo-mavili idarecilerin, 3 oyuncuya ve menajerlerine "Kendinize kulüp bulun" dediği kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 22:02 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kendinize kulüp bulun

Fırtına'da büyük umutlarla edilen , ve Plaza performans yetersizliği sebebiyle tarafından bırakılmıştı. Usta hoca, sezonun kalan bölümünde bu 3 isimle yendine çalışmak istemediğini de yönetime bildirmişti. Bordomavili idarecilerin, 3 oyuncuya ve menajerlerine "Kendinize kulüp bulun" dediği kaydedildi. Kiralık gelen Plaza'nın kontratı fesh edilecek. Bilal Başacıkoğlu da kendine 'den kulüp bakmaya başladı. 1 milyon 570 bin euro'luk bonservisle kadroya katılan Diabate için de müşteri aranıyor.

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