Abdullah Avcı'dan rakiplere gözdağı! "Yarışmanın içinde olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp dergisine verdiği röportajda birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili kulübe geliş süreciyle ilgili, "Arması, markası, geçmişi, tarihi ve hedefleri için Trabzonspor'u tercih ettim" diyen Avcı, "Üç kere transfer teklifi almıştım. Bugüne kısmet oldu. Trabzonsporla benim hedeflerim aynı doğrultuda örtüştüğü, bu hedefe beraber koşabilmek için buradayım." ifadesini kullandı.

"BERABER HAREKET EDEN BİR TAKIM..."

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki hedefleri hakkında ise, "Geldiğimiz günden itibaren şundan bahsettik "takım savunması" bu takımın genel durumuyla ilgili tespit. İlk maçta bunun karşılığını %100 olmasa da çalışarak bir kısmını aldık. Bugün Trabzonspor'un tabii ki hedefi yukarılarda olmak. Senelerdir bunu zorlayan ve bunu elde etmiş bir takım. Onun için yukarda oynamanın planları, organizasyonları, saha dağılımları, sistem, rakibe göre plan bazen kendi oyuncusuna göre organizasyon gibi durumlar oluşacak ama bütün halde hareket eden ve sahanın içinde de kopuk olmayan, hücumda da savunmada da beraber hareket etmeye çalışan, o kompakt görüntüyü görmeye çalışan bir takım olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"SABIR İSTİYORUM"

Son olarak taraftarlara mesaj yollayan Avcı, "Sabırlı olacağız ama uzun bir sabır istemiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem futbol zor bir süreçten geçiyor hem dünya zor bir süreçten geçiyor. Futbolcularım ve camiamız bize iyi niyetlerini, dileklerini çok iyi hissettiriyorlar. Onun için maç kazanarak özgüvenimizi yakalayacağız. Kazanma akışkanlığı yakalayacağız. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Trabzonspor büyük kulüptür. Yarışacaktır, yarışmanın içinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.