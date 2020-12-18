Trabzonspor haberi: Serdar Dursun'dan transfer için yeşil ışık! İşte o sözler

Almanya 2. Ligi'nde geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir performans ortaya koyan (13 maç 9 gol/3 asist) Serdar Dursun, kulüpler anlaşırsa Trabzonspor'da oynayacağını söyledi. 29 yaşındaki santrfor, "Gelecek yaz serbest oyuncu statüsünde olacağım. Teklifler geliyor. Kulüpler anlaşırsa ve iyi bir proje olursa tabii ki değerlendiririm. Fanatik bir Trabzonsporlu yakınım var. Trabzon basınında benimle ilgili haber çıktığında beni arıyor, soruyor. Artık gel diyor (gülerek). Tabii ki Trabzonspor büyük bir camia. İyi bir hocaları ve güzel statları var. Her oyuncu Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak ister" dedi.