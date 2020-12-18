Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

raporu sundu! 'da dev operasyonu

Lige kötü başlayan, kupaya havlu atan 'da teknik direktör ’nın “Kadro kalitesiyle ilgili sorunlar var” sözü gündeme oturdu. Ara transferde bombaları patlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:24 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonunda Adana Demirspor'a elenen 'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Lige kötü başlayan ve 12 haftada sadece 3 galibiyet alabilen bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek müzesine taşıdığı Türkiye Kupası'na da ilk maçta havlu atarken, şapkalar öne kondu.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

Teknik direktör 'nın, "Kadro mühendisliği ile ve kadro kalitesiyle ilgili sorunlar var" sözleri yönetimde şaşkınlık yaratsa da devre arasında takımda ciddi operasyon yapılması bekleniyor.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
çalışmalarıyla ilgili tüm yetkininin verildiği 'nın yönetime verdiği gidecek oyuncular listesine yeni eklemeler yapacağı ve devre arasındaki talebi olan 4 transfer sayısını da artıracağı ifade edildi.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

Rakamın 5-6'yı bulması bekleniyor. Avcı, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni bir kadro mühendisliği tasarlayacağız ve kadro kalitesini yeniden oluşturacağız. Geçen seneki ile bu sezonki kadro arasında ciddi kalite farkı var. Oyun ile ilgili sorunlar da var. Ancak bu planlı şekle dönüştü" diye konuştu.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

FORVET KALMADI
Fırtına'da sakatlık kabusu yine hortladı. Hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımda sağlam forvet oyuncusu kalmadı. Plaza, Nwakaeme, Djaniny, Ekuban ve Afobe'nin maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Adana Demirspor maçına 11'de başlayan Plaza da aldığı darbe ile karşılaşmaya devam edemedi.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

İki isim ise Covid-19 karantinasında. Teknik heyet sağlık kurulundan sakat oyuncularla ilgili olarak sürekli bilgiler alırken Nwakaeme ve Ekuban'ın hazır hale getirilmesine çalışılıyor.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

ARTIK TEK HEDEF LİG
UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa Kupaları'na katılamayan, kupaya da veda eden için artık tek hedef Süper Lig kaldı. 'nın gelişinden sonra ligde ivme yakalayan bordomavililer, cumartesi günü saat 16.00'da evinde karşılaşacağı komşusu Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.

Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

TAKIMIN LOKOMOTİFLERİ
Nwakaeme bu sezon 8 maçta 3 gol+1 asist üretti, ligde 3 galibiyet de oynadığı maçlarda geldi. Ömür 12 maçta 1 gol+3 asiste imza attı, o da kazanılan tüm maçlarda sahadaydı. Ekuban 7 maçta 2 gol kaydetti, 3 galibiyetin 2'sinde forma giydi.

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