Abdullah Avcı raporu sundu! Trabzonspor'da dev transfer operasyonu

Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonunda Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Lige kötü başlayan ve 12 haftada sadece 3 galibiyet alabilen bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek müzesine taşıdığı Türkiye Kupası'na da ilk maçta havlu atarken, şapkalar öne kondu.





Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Kadro mühendisliği ile ve kadro kalitesiyle ilgili sorunlar var" sözleri yönetimde şaşkınlık yaratsa da devre arasında takımda ciddi operasyon yapılması bekleniyor.





ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarıyla ilgili tüm yetkininin verildiği Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği gidecek oyuncular listesine yeni eklemeler yapacağı ve devre arasındaki talebi olan 4 transfer sayısını da artıracağı ifade edildi.





Rakamın 5-6'yı bulması bekleniyor. Avcı, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni bir kadro mühendisliği tasarlayacağız ve kadro kalitesini yeniden oluşturacağız. Geçen seneki ile bu sezonki kadro arasında ciddi kalite farkı var. Oyun ile ilgili sorunlar da var. Ancak bu planlı şekle dönüştü" diye konuştu.





FORVET KALMADI

Fırtına'da sakatlık kabusu yine hortladı. Hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımda sağlam forvet oyuncusu kalmadı. Plaza, Nwakaeme, Djaniny, Ekuban ve Afobe'nin maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Adana Demirspor maçına 11'de başlayan Plaza da aldığı darbe ile karşılaşmaya devam edemedi.





İki isim ise Covid-19 karantinasında. Teknik heyet sağlık kurulundan sakat oyuncularla ilgili olarak sürekli bilgiler alırken Nwakaeme ve Ekuban'ın hazır hale getirilmesine çalışılıyor.





ARTIK TEK HEDEF LİG

UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa Kupaları'na katılamayan, kupaya da veda eden Trabzonspor için artık tek hedef Süper Lig kaldı. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ligde ivme yakalayan bordomavililer, cumartesi günü saat 16.00'da evinde karşılaşacağı komşusu Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.



