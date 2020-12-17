Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Son dakika: 'da 3 oyuncu bırakıldı!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da 3 oyuncu bırakıldı. Bordo mavili kulüp resmi sitesinden, , ve 'nin performans yetersizliği nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışacaklarını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:47 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:08
Son dakika: Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Son olarak Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a penaltılar sonucu elenen Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Bordo-mavililerde , ve 'nin performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

BEKLENENİ VEREMEDİLER!
Bilal Başacıkoğlu ile Fousseni Diabate, 'de 6 ve 'nda 1 olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi. Steven Plaza ise Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta şans buldu.

3 oyuncu da forma giydikleri süre boyunca gol ve asist katkısı üretemedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.

BİZE ULAŞIN