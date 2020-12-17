Son dakika: Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Son olarak Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a penaltılar sonucu elenen Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Bordo-mavililerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin performans testlerinde belirlenen hedefe ulaşamadıklarından dolayı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

BEKLENENİ VEREMEDİLER!

Bilal Başacıkoğlu ile Fousseni Diabate, Süper Lig'de 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi. Steven Plaza ise Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta şans buldu.



3 oyuncu da forma giydikleri süre boyunca gol ve asist katkısı üretemedi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.