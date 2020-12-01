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Trabzonsporlu 'ya iki talip!

'nun keşfi olan , 'da aradığını bulamamıştı. Süper Lig'de ilk 10 hafta itibarıyla sadece maçında 4 dakika süre bulabilen Ekvadorlu forvetin bordo-mavili takımla yol ayrımına geldiği kaydedildi. Genç futbolcuya 'dan 2 talip olduğu bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 13:11
Trabzonsporlu Stiven Plaza'ya iki talip!

'un 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Real Valladolid takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı beklenen performansı sergileyemedi. Süper Lig'de ilk 10 hafta itibarıyla forma yüzü göremeyen Ekvadorlu forvet ile ocak ayında yolların ayrılabileceği belirtildi.

'nun keşfi olan Stiven Plaza, Trabzonspor'da aradığını bulamamıştı. Sadece mücadelesinde 4 dakika şans alan Ekvadorlu forveti 'dan iki takım istiyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
21 yaşındaki oyuncunun menajeri, Plaza'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydetti.

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