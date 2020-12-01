Trabzonsporlu Stiven Plaza'ya iki talip!

Trabzonspor'un 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Real Valladolid takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza beklenen performansı sergileyemedi. Süper Lig'de ilk 10 hafta itibarıyla forma yüzü göremeyen Ekvadorlu forvet ile ocak ayında yolların ayrılabileceği belirtildi.



Efsane Ronaldo'nun keşfi olan Stiven Plaza, Trabzonspor'da aradığını bulamamıştı. Sadece Yeni Malatyaspor mücadelesinde 4 dakika şans alan Ekvadorlu forveti Belçika'dan iki takım istiyor.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

21 yaşındaki oyuncunun menajeri, Plaza'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydetti.



