Trabzonspor'un yıldızı Lewis Baker: Kendimi ispatlayacağım

Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü tek golle geçti. Lewis Baker frikikten mükemmel bir şutla ağları sarsmıştı. İngiliz yıldızın serbest vuruştan 90'a yolladığı top, Türkiye'de olduğu kadar ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu "Nasıl bir futbolcu olduğumu biliyorum. Buraya da kendimi ispatlamaya geldim. Goller atmaya, asistler yapmaya hepsinden önemlisi takımımın kazanmasına yardımcı olmaya devam edeceğim" dedi. İngiliz basını da Baker'ın vuruşunu paylaşarak 'Yılın en güzel gollerinden birini attı' ifadelerini kullandılar.

ONU KULLANMALIYDI

Baker'ın golüne bir alkışda Leeds United'ın forveti Bamford'dan geldi. Baker ile Chelsea'den de takım arkadaşı olan Bamford "Leeds, ondan yeterince faydalanamadı. Oysa Baker mükemmel bir oyuncu" diye konuştu.