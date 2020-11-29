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'un yıldızı : Kendimi ispatlayacağım

galibiyetinin kahramanı Baker’ın golü hem ’de hem Ada’da geniş yankı buldu. Baker “Kendimi ispatlayacağım” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'un yıldızı Lewis Baker: Kendimi ispatlayacağım

deplasmanda 'nü tek golle geçti. frikikten mükemmel bir şutla ağları sarsmıştı. İngiliz yıldızın serbest vuruştan 90'a yolladığı top, 'de olduğu kadar ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu "Nasıl bir futbolcu olduğumu biliyorum. Buraya da kendimi ispatlamaya geldim. Goller atmaya, asistler yapmaya hepsinden önemlisi takımımın kazanmasına yardımcı olmaya devam edeceğim" dedi. İngiliz basını da Baker'ın vuruşunu paylaşarak 'Yılın en güzel gollerinden birini attı' ifadelerini kullandılar.

ONU KULLANMALIYDI

Baker'ın golüne bir alkışda Leeds United'ın forveti Bamford'dan geldi. Baker ile 'den de takım arkadaşı olan Bamford "Leeds, ondan yeterince faydalanamadı. Oysa Baker mükemmel bir oyuncu" diye konuştu.

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