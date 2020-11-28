Abdullah Avcı: Daha çok işimiz var!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı "Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalıydı, bunu daha önce de söylemiştim. Geçen sene 32 puan öne geçmiş karşılaşma içinde ve bunda geri düşmüş bir takım, Uğurcan'ın da en çok kurtarış yapan kaleci olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

6 PUAN MUTLULUK VERİCİ

Usta hoca şöyle devam etti: Daha yapacak çok işimiz var. Dağılımın doğru olması lazım. Henüz buna geçmedik. Henüz geriden oyun kurmuyoruz. Bu sadece iki stoperin ayağının iyi olmasıyla ilgili bir durum değil. Saha içindeki dağılımın doğru olması lazım. Henüz buna geçmedik. Şu anda sadece takım savunmasını daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Son 2 haftada 6 puan almak elbette mutluluk verici. Bu süreci çok iyi atlattığımızı düşünüyorum."

NWAKAEME YİNE BOŞ GEÇTİ

Fırtına'nın yıldızı Nwakaeme, dünkü maçı da boş geçti. Son olarak 4-3 kaybedilen Kasımpaşa sınavında gol bulan futbolcu, Erzurum karşılaşmasının ardında dün de gol sevinci yaşayamadı.

MAÇ ÖNCESİ KURBAN KESİLDİ

MKE Ankaragücü, karşılaşmada öncesinde tesislerinde kurban kesti. Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesildi. Dualar edildikten sonra takım stada yolcu edildi.

MARADONA İÇİN SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde, hafta içi hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona unutulmadı. 60 yaşında yaşamını yitiren Arjantinli futbol adamı için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.