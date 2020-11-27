Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

, Başkent'te seri peşinde

Yeni hocası ile ilk maçında gülen bordo-mavili takım, bugün Ankaragücü’nü de yenerek hem bu sezon ilk kez üst üste kazanmak hem de ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:49 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

Süper Lig'in 9'uncu haftasında BB Erzurum'u mağlup ederek kötü gidişata son veren , bugün deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

BB Erzurum karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Fırtına, başkent ekibini mağlup ederek hem yükselişini sürdürmek hem de öz güveni artırmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

Bordomavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılmış olacak.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

DERBİYE KADAR KAYIP İSTEMİYOR
Ligdeki kötü gidişatına Erzurumspor galibiyetiyle "Dur" diyen , yeni teknik direktörüyle çıkacağı ilk 6 maç için en az 15 puanlık hedef koymuştu.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

Erzurumspor'u mağlup ederek bu hedefe ulaşma yolunda ilk adımını atan Karadeniz devi, 15. haftada oynayacağı G.Saray derbisine kadar A.Gücü (D), Sivasspor, Kayserispor (D), Rizespor ve Hatay (D) ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

Fırtına bu periyotta seri galibiyetler hedefliyor.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

10 YILDIR KAYBETMİYOR
Fırtına , MKE Ankaragücü'ne 10 yıldır yenilmiyor. Rakibi karşısında son yenilgisini 1 Mayıs 2010'da deplasmanda 1-0'lık skorla alan bordo-mavili takım daha sonraki 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzon'un amacı geleneği sürdürmek.

Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

İŞTE AVCI'NIN 11'İ
Uğurcan, Pereira, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, A. Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Danny

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