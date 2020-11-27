Trabzonspor, Başkent'te seri peşinde

Süper Lig'in 9'uncu haftasında BB Erzurum'u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

BB Erzurum karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Fırtına, başkent ekibini mağlup ederek hem yükselişini sürdürmek hem de öz güveni artırmayı hedefliyor.

Bordomavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılmış olacak.

DERBİYE KADAR KAYIP İSTEMİYOR

Ligdeki kötü gidişatına Erzurumspor galibiyetiyle "Dur" diyen Trabzonspor, yeni teknik direktörüyle çıkacağı ilk 6 maç için en az 15 puanlık hedef koymuştu.

Erzurumspor'u mağlup ederek bu hedefe ulaşma yolunda ilk adımını atan Karadeniz devi, 15. haftada oynayacağı G.Saray derbisine kadar A.Gücü (D), Sivasspor, Kayserispor (D), Rizespor ve Hatay (D) ile karşı karşıya gelecek.

Fırtına bu periyotta seri galibiyetler hedefliyor.

10 YILDIR KAYBETMİYOR

Fırtına , MKE Ankaragücü'ne 10 yıldır yenilmiyor. Rakibi karşısında son yenilgisini 1 Mayıs 2010'da deplasmanda 1-0'lık skorla alan bordo-mavili takım daha sonraki 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzon'un amacı geleneği sürdürmek.