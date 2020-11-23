Haberler Trabzonspor Diabate’ye kesik!

’ye kesik!

Bordo-mavili takımda sezon başında kadroya katılan ile , yabancı kontenjanına takılarak kadroya alınmadılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:17 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Diabate’ye kesik!

Bordo-mavili takımda sezon başında kadroya katılan ile , yabancı kontenjanına takılarak kadroya alınmadılar. Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Karvazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile tercihen Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz da maç kadrosunda yer almadılar.

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