Diabate’ye kesik!

Bordo-mavili takımda sezon başında kadroya katılan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanına takılarak kadroya alınmadılar. Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Karvazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile tercihen Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz da maç kadrosunda yer almadılar.