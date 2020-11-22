İşte Trabzonspor - BB. Erzurumspor maçında muhtemel 11'ler

Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da erken bir teknik adam değişikliğine gidilmişti. Eddie Newton'ın yerine Abdullah Avcı göreve getirilmişti. Bordo-mavililer şimdi yeni hocası, yeni oyun sistemi, yeni kimliğiyle sahada olacak. Fırtına bugün sahasında konuk edeceği BB Erzurumspor'u mağlup ederek 'beyaz sayfa' açmayı planlıyor. Avcı da öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapıyor.



Trabzonspor cephesi Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacakları BB Erzurumspor maçı öncesinde bir hayli hırslı. Teknik direktör Abdullah Avcı "Bu hepimiz için yeni bir başlangıç. Böyle durumlarda kazanarak başlamak çok önemli. Büyük bir moral kazanabilir ve yolumuza daha rahat devam edebiliriz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı tüm oyunculardan maksimum performans istedi.

TRABZONSPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREİRA, EDGAR, HUGO, MARLON, FLAVIO, A.PARMAK, A.ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

BB. ERZURUMSPOR: FARNOLLE, MURAT, MINA, HASAN, MÜCAHİT, İBRAHİM, BOUMAL, OBERTAN, SISSOKO, EMRAH, GOMES



SALİH VE YUSUF YOK

Trabzonspor'un BB Erzurumspor'u konuk edeceği mücadelede 2 eksiği var. Uzun süreli sakatlıkları devam eden Anders Trondsen ve M.Taha Tepe haricinde Salih Kavrazlı ile Yusuf Sarı da bugün yok. Özellikle Yusuf son maçta kulübeden geldikten sonra oyunu hareketlendirmişti.



K.AHMET VE HÜSEYİN BELİRSİZ

Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Hüseyin Türkmen'in durumları ise belirsiz. Abdullah Avcı sağlık heyetinden alacağı son bilgilere göre iki oyuncu hakkında son kararını verecek.



57 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor ligdeki ilk ve tek galibiyetini 57 gün önce Yeni Malatyaspor'u yenerek alabilmişti. Fırtına, Dadaşları yenerek 2 aya yaklaşan 3 puan özlemini dindirmek istiyor.



YENİ SİSTEM 4-1-4-1

Fırtına bu sezon eski teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 4-3-3 ve 3-5-2 sistemlerinde sahaya dizilmişti. Abdullah Avcı, 4-1-4-1 sistemiyle takımını sahaya yayacak. Orta sahayı kalabalık tutarak savunmadaki problemleri çözmeyi hedefliyor.



ERZURUM NEGATİF

Bordo-mavililerin bugün karşılaşacağı Büyükşehir Bld. Erzurumspor'un corona virüsü testleri negatif çıktı. Dadaşlar yaptığı duyuruda hiçbir oyuncuda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.



2'NCİ RANDEVU

Fırtına, bugünkü rakibi Dadaşlar'ı sahasında 1 defa ağırladı. Mücadele 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.



'KALEMİ KAPATACAĞIM'

Ligin en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor, bu unvanı sonlandırmak istiyor. Fırtına'nın eldiveni Uğurcan, "Artık bu formaya yakışan futbol oynamamız gerekiyor. Ben de kalemi gole kapatacağım" dedi.