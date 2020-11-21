Yusuf Sarı yok

U-21 Milli Takımı'nda yapılan antrenmanda sakatlanan Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi. Genç yıldızın iyileşme sürecinin 1 haftayı bulacağı belirtildi. Yusuf böylece, BB Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HÜSEYİN BELİRSİZ

Avusturya ile oynanan Ümit Milli maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Hüseyin Türkmen'in tedavisi sürüyor. Genç futbolcunun genel durumunun iyi ancak BB Erzurumspor maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı belirsiz. Avcı, Hüseyin Türkmen ile ilgili kararını maç saatinde verecek.