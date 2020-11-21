Haberler Trabzonspor Yusuf Sarı yok

yok

'nda yapılan antrenmanda sakatlanan 'dan kötü haber geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Yusuf Sarı yok

'nda yapılan antrenmanda sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Genç yıldızın iyileşme sürecinin 1 haftayı bulacağı belirtildi. Yusuf böylece, Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HÜSEYİN BELİRSİZ

ile oynanan Ümit Milli maçında sakatlanan ve oyundan çıkan 'in tedavisi sürüyor. Genç futbolcunun genel durumunun iyi ancak BB Erzurumspor maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı belirsiz. Avcı, Hüseyin Türkmen ile ilgili kararını maç saatinde verecek.

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