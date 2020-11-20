Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Türk Messi Abdülkadir Ömür ile özel görüşme!

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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü oyuncularıyla yakından ilgileniyor. ile özel bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adam, talebesine önemli sorumluluklar vermeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Abdullah Avcı'dan Türk Messi Abdülkadir Ömür ile özel görüşme!

Türk Messi Abdülkadir Ömür, bu sezonki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Ama teknik direktör göreve gelir gelmez ilk iş olarak sakatlığı nedeniyle milli takıma gidemeyen 21 yaşındaki sağ kanat ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. İlk çıktığında bile seni takımımda görmek istemiştim. Şimdi yeniden başlıyoruz" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca basın toplantısında "Abdülkadir korumam altında" diyerek ona bir kez daha sahip çıktı. 57 yaşındaki hocanın, 1.68 boyundaki talebesine önemli sorumluluklar vermeyi planladığı belirtiliyor. Avcı'nın takımın hücum organizasyonlarını Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür üzerine kurmayı planladığı dile getirildi.

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