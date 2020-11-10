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Bir sezonda 3 teknik adam

Fırtına, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Bir sezonda 3 teknik adam

Fırtına, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. 1997-98'de , Özkan Sümer ve Giray Bulak, 2004-05'te , İhsan Derelioğlu ve ve 2015-16'da Şota, Sadi Tekelioğlu ve bir sezonda görev yapan isimler olurken, geçen son da , Hüseyin Çimşir ve Newton görev yaptı.

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