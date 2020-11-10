Fırtına, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. 1997-98'de Yılmaz Vural, Özkan Sümer ve Giray Bulak, 2004-05'te Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş ve 2015-16'da Şota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı bir sezonda görev yapan isimler olurken, geçen son da Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Newton görev yaptı.