Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan 80 metrelik pas!

'dan 80 metrelik pas!

Başarılı eldiven , Serkan’a attığı 80 metrelik milimetrik pasla golü hazırladı. Elleri kadar ayaklarını da mükemmel kullanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Uğurcan Çakır'dan 80 metrelik pas!

bu sezon henüz istenilen seviyede olmasa da yine de farklı bir düzeyde. Kaybedilen maçlarda bile inanılmaz kurtarışlar yapan 24 yaşındaki eldiven son olarak 1-1 berabere biten mücadelesinde 'asistin asistini' yaptı. Genç kaleci meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra sağ bek Serkan Asan'ın ileri fırladığını gördü. 80 metrelik mükemmel bir pasla onu topla buluşturdu. Serkan'ın ortasında da Caulker meşin yuvarlağı kendi kalesine yolladı. Uğurcan'ın elleri kadar ayakları da bu kadar iyi kullanması onun değerine değer katıyor.

YAKIN TAKİPTE

Sezon başında ve 'dan teklifler alan Uğurcan Çakır istenilen bonservis bedeli ödenmediği için Trabzonspor'da kalmıştı. Devre arasında başarılı kaleci için yeni teklifler bekleniyor. Yönetimin beklentisi ise aynı: 20 milyon euro'dan aşağı olmaz.

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