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4 değişiklik yaptı

Marlon, Baker, Afobe ve Nwakaeme’yi kesti Ekuban, Pereira, Parmak ve ’yi oynattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor 4 değişiklik yaptı
'da Eddie Newton ile yollar ayrıldıktan sonra deplasmanına geçici teknik adam İhsan Derelioğlu çıktı. Derelioğlu farklı tercihlerde bulundu. Sol bek Marlon, orta sahadan Baker ile sol kanattan Anthony Nwakaeme'yi kesti. Forvet Benik Afobe'yi de kenarda oturttu. Yerlerine Ekuban, Pereira, Abdulkadir Parmak ve forma giydi. Kafileyle birlikte Alanya'ya gelen yeni transferlerden Diabate ve ise kendilerine maç kadrosunda yer bulamadılar. Derelioğlu'nun hem maç kadrosu hem ilk 11 tercihleri bir hayli tartışıldı.
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