Trabzonspor'da gündem teknik direktör! Ya Abdullah Avcı ya Tamer Tuna

Karadeniz temsilcisinde herkes birbirine yeni teknik direktörün kim olacağını soruyor. Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı ismi en çok konuşulan adayların başında geliyor. Antalyaspor ile de ciddi biçimde dirsek temasında olan deneyimli çalıştırıcı için yönetimden başkan Ahmet Ağaoğlu'na bir baskı var. Yönetim, yeni çalıştırıcı konusunda "Başkan bu konu sende" ifadelerini kullanırken gönüllerinden geçenin Avcı olduğunu da iletmişlerdi. Avcı'nın ustalığı, planlı çalışması ve sakinliğiyle öne çıktığını vurguladılar.

MAÇA YETİŞMELİ

Bordo-mavili yöneticiler, başkan Ağaoğlu'na yeni teknik direktör konusunun fazla uzamaması ve Alanyaspor maçına yetişmesi gerektiğini ilettiler. Ağaoğlu da tüm mesaisini bu işe harcıyor. Sezon başında Avcı ismi gündemdeyken sunumunu beğendiği tecrübeli teknik adam ile görüşmeler sıklaşacak. Tamer Tuna ismi de telafuz ediliyor. Ligi tanıması ve sakin tavrı en büyük artıları. İkisi de olmazsa Mustafa Reşit Akçay, Şota ve Fatih Tekke ihtimali belirecek.

NEWTON'A TEŞEKKÜR

Bordo-mavililer, görevine son verdikleri Eddie Newton için bir açıklama yayınladı. Resmi siteden "Teknik Direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.

'İYİ BİR HOCA LAZIM'

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen açıklamalarda bulundu. Sürmen "Aksaklık hocadan mı kaynaklanıyor, alınan oyunculardan mı burada tartışmalar var. Newton gitti. Şimdi yeni gelecek hoca ile futbolcuların yeterliliğini test edeceğiz. Mutlaka iyi bir teknik direktör getirilmeli" dedi. Sürmen, yeni hocanın süreci doğru yönetebilecek potansiyelde biri olması gerektiğini belirtti.