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Nwakaeme’den sinyal

İki sezondur bordo-mavili formayı giyen iyi girememişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:38 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Nwakaeme’den sinyal
İki sezondur bordo-mavili formayı giyen iyi girememişti. Milli arada ailesini ziyarete 'ya giden, maçını rahatsızlığı sebebiyle kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu. Yıldız oyuncu, dev maçta eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi. Fırtına'nın en başarılı isimlerinden biri olan Nwakaeme, 11 başarılı çalım atarken, girdiği 28 ikili mücadelenin de 15'ini kazandı.
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