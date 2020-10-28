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'da sesleri! Gözler başkanda

Fırtına, Newton ile olmayacağını çabuk gördü. Doğru teknik adamı takımın başına getirerek bir an önce zirve hedefine dönüş yapmak istiyor. yoğun mesaide.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 22:53 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! Gözler başkanda
geçtiğimiz sezon Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olan Eddie Newton'a yeni dönemde güvenmiş ve takımı ona emanet etmişti. Ancak beklenilen olmadı. İngiliz hoca ile küme düşme hattına gerileyen Karadeniz temsilcisinde değişim kaçınılmaz görünüyor. Bordomavili ekibin gündeminin ilk sırasında takımın kime emanet edileceği var. Yönetim kurulu yaptığı toplantıda teknik direktör değişikliği konusunda başkan 'na tam yetki vermişti.

Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu bu konuda temaslarını yoğun şekilde sürdürürken 1 numaralı hedef olan ile buluşma gerçekleşti. Başkan Ağaoğlu ile teknik direktör adayı Avcı arasındaki görüşmede ikilinin birçok konuda ortak noktada buluştukları kaydedildi. Bordo-mavili camia da gelişmeleri yakından takip ederken Avcı isminin açıklanmasını yüksek ihtimal olarak görüyorlar.

KAFALAR KARIŞTI
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile görüşmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmaması ve Eddie Newton'un da Kasımpaşa mücadelesi için takımı hazırlaması ise kafaları karıştırıyor. Camiada ortak görüş değişimin bir an önce olması ve Kasımpaşa karşılaşmasına Eddie Newton ile çıkılmaması yönünde.

SEBEBİ EKONOMİ
Trabzonspor'da Abdullah Avcı isminin henüz açıklanmamasının altında ekonomik sebeplerin olduğu da belirtiliyor. Ancak kulislerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Kasımpaşa maçı öncesinde Trabzon'a gelerek bu konuya nokta koyması bekleniyor.

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