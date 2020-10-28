Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! Gözler başkanda

Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu bu konuda temaslarını yoğun şekilde sürdürürken 1 numaralı hedef olan Abdullah Avcı ile buluşma gerçekleşti. Başkan Ağaoğlu ile teknik direktör adayı Avcı arasındaki görüşmede ikilinin birçok konuda ortak noktada buluştukları kaydedildi. Bordo-mavili camia da gelişmeleri yakından takip ederken Avcı isminin açıklanmasını yüksek ihtimal olarak görüyorlar.
KAFALAR KARIŞTI
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile görüşmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmaması ve Eddie Newton'un da Kasımpaşa mücadelesi için takımı hazırlaması ise kafaları karıştırıyor. Camiada ortak görüş değişimin bir an önce olması ve Kasımpaşa karşılaşmasına Eddie Newton ile çıkılmaması yönünde.
SEBEBİ EKONOMİ
Trabzonspor'da Abdullah Avcı isminin henüz açıklanmamasının altında ekonomik sebeplerin olduğu da belirtiliyor. Ancak kulislerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Kasımpaşa maçı öncesinde Trabzon'a gelerek bu konuya nokta koyması bekleniyor.