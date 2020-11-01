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'da teknik direktörlük için 4 aday!

tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapınca İngiliz teknik adam gönderildi. Yerine 4 aday var: M.Reşit Akçay, Şota, , ...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday!

Bordo-mavililer, Eddie Newton sonrası yeni teknik direktörünü arıyor. ekibinin gündeminde birçok isim var. da adaylardan biriydi ancak deneyimli çalıştırıcının, kendisini iyi bir proje öneren ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fırtına yine de nabız yoklarken diğer adaylar , , ve . Yönetim kurulu kısa süre önce yaptığı toplantıda yeni ile ilgili kararı başkan 'na bırakmıştı.

TAMER TUNA ÖNE ÇIKTI

'da başkan Ahmet Ağaoğlu 4 teknik adamla görüşecek. Ardından da Karadeniz ekibinin yeni çalıştırıcısı belirleyecek. İşte o isimler:

TAMER TUNA: Antalyaspor'dan ayrılan genç teknik adam, Şota Arveladze'den net cevap gelmemesi sebebiyle ön plana çıktı. Son dönemde Türk hocalar arasında öne çıkan Tuna, Ahmet Ağaoğlu'nun da favorisi.

FATIH TEKKE: Taraftar onu çok istiyor. Birçok yöneticinin de ilk adayı. İstanbulspor ile başarılı bir sezon geçiren Tekke, Trabzonspor'dan resmi teklifi bekliyor. O koltuk, genç hocanın hayallerini süslüyor.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: Usta çalıştırıcı, Şota Arveladze'nin 1.5 ay gecikmeli gelmesi durumunda 'geçiş döneminde' takımı devralacaktı. Özellikle bir yönetici Mustafa Reşit Akçay ismi üzerinde ısrar ediyor.

ŞOTA ARVELADZE: Kulübü Pakhtakor ile şampiyonluk mücadelesi verdiği için "Sonra görüşelim" dedi. Yönetimin, Gürcü efsaneyi bekleyip beklemeyeceği belirsiz. Kulübü çok iyi tanıması büyük avantaj.

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