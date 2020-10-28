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maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 6'ncı haftasında deplasmanda 'ye mağlup olan , ligin 7'nci haftasında oynanacak olan maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu ile 'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:52
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.

Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu ile 'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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