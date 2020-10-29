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Newton söylentilere noktayı koydu: başındayım

“Bana tebliğ edilen bir durum yok. Görevime devam ediyorum ve maçını kazanacağımıza inanıyorum” diyen İngiliz hoca, oyuncuları ile toplantı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Newton söylentilere noktayı koydu: Görevimin başındayım

'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren , bu sezon eski görüntüsünden uzakta. Birçok yıldızını kaybeden bordo- mavili ekipte istenen sonuçlar gelmedi. İlk altı haftada sadece bir galibiyet alan devi, haftayı 18. sırada kapattı. Bordo-mavili yönetim kurulu, son yenilgisi sonrası 3 saat süren bir toplantı yapmıştı. İngiliz hoca ile yolların ayrılacağı dile getirilirken, , , Şota gibi isimlerin gündeme geldiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentilere rağmen teknik direktör Newton, idmanlara devam etmişti.

KASIMPAŞA İLE DÖNÜŞÜM YAŞAYACAĞIZ

Bordo-mavililerin hocasının sözleri ise yola devam edileceğini ortaya koyuyor. İngiliz çalıştırıcının, sınavı öncesi yakın arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Bana tebliğ edilen bir durum yok. başındayım ve Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inanıyorum" dediği belirtiliyor. Oyuncularla da toplantı yapan Newton, "Bu tür durumlara alışığım. Biz işimizi sahaya çıkıp en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Kasımpaşa'yı yenerek bir dönüşüm yaşayacağız. Bunun için sizden de elinizden geleni yapmanızı istiyorum" diye konuştu.

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