Yeni maestro Baker

Chelsea'den kiralanan Lewis Baker, Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:35Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Chelsea'den kiralanan Lewis Baker, Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek. İlk 6 haftada merkez orta sahada görev yapan ancak hücum pozisyonlarında zayıf kalan İngiliz oyuncu artık gole daha yakın oynayacak. Ataklarda takımı yönetmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncu, 'maestro' görevini üstlenecek. Baker, Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asiste imza attı.