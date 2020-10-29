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Yeni maestro Baker

'den kiralanan , Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Yeni maestro Baker
'den kiralanan , Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek. İlk 6 haftada merkez orta sahada görev yapan ancak hücum pozisyonlarında zayıf kalan İngiliz oyuncu artık gole daha yakın oynayacak. Ataklarda takımı yönetmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncu, 'maestro' görevini üstlenecek. Baker, formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asiste imza attı.
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