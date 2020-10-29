Cumhuriyet bayramı mesajı

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:41Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetimizin sadece yönetim şekli değil, bir duruş ve bir karakter olduğuna inanan bizler, 29 Ekim'i ilk günkü coşkumuzla karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizi kurarak bizlere miras bırakan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."