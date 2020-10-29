Haberler Trabzonspor Cumhuriyet bayramı mesajı

Cumhuriyet bayramı mesajı

Başkan , 'nı kutladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:41 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Cumhuriyet bayramı mesajı
Başkan , 'nı kutladı. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün; ve silah arkadaşlarının, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetimizin sadece yönetim şekli değil, bir duruş ve bir karakter olduğuna inanan bizler, 29 Ekim'i ilk günkü coşkumuzla karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizi kurarak bizlere miras bırakan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
BİZE ULAŞIN