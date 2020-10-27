Haberler Trabzonspor Lyon'dan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür'e yakın takip!

'dan - maçında Abdülkadir Ömür'e yakın takip!

'in 6. haftasında ile 'un karşı karşıya geldiği derbide Abdülkadir Ömür'e yakın takip yapıldı. Maçı izlemeye gelen Fransız devi 'un temsilcilerinin genç yıldızın performansından memnun kaldığı ve devre arasında somut adımların atılacağı kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 10:00
Lyon'dan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür'e yakın takip!

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre, Fransız ekibi 'un temsilcileri, 'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Abdülkadir Ömür'ü 'de canlı olarak izledi.

Yusuf Yazıcı'yı geçen yıl kadrosuna katan Lille'in ardından bir Fransız ekibi daha Trabzonspor'un bir başka yıldız oyuncusuna talip oldu. 'un temsilcilerinin bordo mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 'a geldiği ortaya çıktı. 'nün uzun süredir Abdülkadir'i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Kadıköy'deki maçına Bruno Cheyrou'yu gönderdiği belirtildi.

DEVRE ARASINDA SOMUT ADIM ATILACAK!
Eski futbolcu olan ve Olympique Lyon Kulübü'nde görev yapan Cheyrou'nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Abdülkadir Ömür'ün performansını beğendiği öğrenildi. Lyon yönetiminin transfer etmeyi düşündüğü Abdülkadir için devre arasında somut adım atmayı planladığı öğrenildi. Fransız ekibinin Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu anki piyasa değeri 13 milyon Euro alan milli futbolcu için ocak ayında sunacağı teklife yönetimin ne yanıt vereceği merak ediliyor.

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