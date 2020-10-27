Çakır ve Newton’a tepki

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:41Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Süper Lig'de altı haftada beş puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'da teknik direktörNewton hedefteki adam. Yerel gazeteler hem Newton'u hem de F.Bahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Sonnokta "Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton'un defteri kapanmak üzere", Taka "Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi", Kuzey Ekspres "Fırtına Cüneyt Çakır'a teslim!", Günebakış "Güzel başladı, kötü bitti", "Ligde kötü giden Trabzonspor'a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu" başlıklarını kullandı.