Haberler Trabzonspor Çakır ve Newton’a tepki

Çakır ve ’a tepki

Süper Lig'de altı haftada beş puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan 'da hedefteki adam.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Çakır ve Newton’a tepki
Süper Lig'de altı haftada beş puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan 'da hedefteki adam. Yerel gazeteler hem Newton'u hem de F.Bahçe derbisinin hakemi 'ı eleştirdi. Sonnokta " karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton'un defteri kapanmak üzere", Taka "Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi", Kuzey Ekspres "Fırtına Cüneyt Çakır'a teslim!", Günebakış "Güzel başladı, kötü bitti", "Ligde kötü giden Trabzonspor'a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu" başlıklarını kullandı.
BİZE ULAŞIN