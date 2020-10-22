Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

'un efsane futbolcusu anıldı

'un efsane futbolcularından , vefatının 7'nci yılında anıldı. Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor , başkan yardımcısı ve genel saymanı ile katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 16:19
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

'un efsane oyuncularından , vefatının yedinci yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için vefatının yedinci yılında Akçaabat Dürbinar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında anma töreni düzenlenerek dualar okundu.

Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor , başkan yardımcısı ve genel saymanı ile katıldı.

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