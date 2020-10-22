Eddie Newton'un imha timi hazır! Fenerbahçe'ye özel taktik

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, Fenerbahçe karşısında mutlaka 3 puan istediklerini belirtti. Rakibin bu sezonki maçlarını takip eden İngiliz çalıştırıcı, orta sahayı kalabalık tutmaları gerektiğini söyledi. 48 yaşındaki teknik adam sarı-lacivertlilere boş alan bırakılmamasını istedi. Newton, sezona iyi başlayamayan Abdülkadir Ömür ile birebir görüşerek onu motive etti. A.Ömür'e "Çok yeteneklisin. Seni bir bölgeyle sınırlamak istemiyorum. Aklını kullan ve serbest oynayarak kendine boşluklar oluştur" dedi. İngiliz hoca hücumda A.Ömür, Nwakaeme ve Afobe üçlüsüyle Kanarya'yı avlamayı hedefliyor. Nwakaeme'nin dönüşü de moral oldu.

TAKIM HALİNDE BASKI

Newton, F.Bahçe'nin güçlü orta saha kurgusunu bozmak için takım halinde pres uygulatacak. İngiliz çalıştırıcı "Hücumdakiler basarken orta saha ve defans da ileri doğru yaklaşsın. Mesafe daraltarak rakibe top yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı. Oyunculardan sadece tek bir oyuncuya odaklanmamalarını, çevre kontrolünü iyi yapmalarını istedi.