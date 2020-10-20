Trabzonspor yeni transferleri Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için imza töreni düzenledi

29 yaşındaki Brezilyalı stoper Hugo imza töreninde, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çok motive ve Trabzonspor'da oynamak için hazır durumdayım. Taraftarlarımız tıpkı Brezilya'da oynadığım Palmeiras'ın taraftarları gibi. Çok büyük bir takım ve çok büyük bir camiadayım. Çünkü insanların beni ne kadar çok burada görmek istediklerini biliyorum. Burada evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Bu sıcaklığa performansımla karşılık verebilmeyi umuyorum" diye konuştu.



DJANINY: İYI BIR TAKIMIZ

29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny de şunları söyledi: "Camiamıza bana gösterdikleri ilgi ve bu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Saha içinde onların bana gösterdikleri ilgiye ve sevgiye layık işler yapmayı umuyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncu grubunun sahip olduğu kaliteyi düşündüğümüzde, yapabileceklerini düşündüğümüzde bu sene bizi gerçekten çok iyi bir sezonun beklediğini görebiliyorum. Taraftarlarımız da bize her alanda destek oldukları için bunun karşılığını hak ediyorlar. Dolayısıyla onların bu sevgisine karşılık mutlu edebilmek için sezon boyunca çalışacağımızı söyleyebilirim."



HUGO BİZİ ZORLADI

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Vitor Hugo camiamızın da bildiği gibi ismi iki aya yakın bir süredir gündemimizde olan bir oyuncuydu. Açıkça ifade edeyim ki görev süremiz içerisinde bütçe limitlerimizi en fazla zorlayan oyuncu oldu. Bonservis ücreti olarak. Çok uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu kendi alacağı ücretten fedakarlıkta bulundu, hem de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı" dedi.



SEMEDO KATKI SAĞLAR

"Djaniny kariyerli ve yetenekli bir oyuncu. Hem izleme komitesinin hem de teknik direktörümüzün üstünde durduğu ve transferini talep ettiği bir isimdi" diyen Ağaoğlu, şunları söyledi: "Takımımızın hücum hattına çok büyük katkıda bulunacağına inandığımız bir futbolcu. Sonuçta kariyeri ortada ve ona güveniyoruz."