Trabzonspor 5 haftada 5 puan topladı!

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1, Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken; Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 yendi. Deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 kaldı. 5 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü.



GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta ise 6 puan toplamıştı. Bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik almış ve 1 kez yenilmişti. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 7 gol görmüştü. Deplasmanda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Evinde ise Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.