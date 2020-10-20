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5 haftada 5 puan topladı!

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 2020-21 sezonunda yeniden yapılanmaya giden bordo-mavililer, 'in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:09 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Trabzonspor 5 haftada 5 puan topladı!

, sahasında 'a 3-1, 'e 2-0 mağlup olurken; 'u ise 3-1 yendi. Deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, FK ile de 1-1 kaldı. 5 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, yönetiminde çıktığı 5 maçta ise 6 puan toplamıştı. Bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik almış ve 1 kez yenilmişti. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 7 gol görmüştü. Deplasmanda ve ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer 'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Evinde ise Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerken, ile 2-2 berabere kalmıştı.

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