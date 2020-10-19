Trabzonspor yönetimi Eddie Newton'dan rapor istedi!

Karadeniz ekibinde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton üzerindeki baskı artıyor. Geride kalan 5 haftada sadece 1 galibiyet alan bordo-mavililer 2 defa yenildi, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'da yönetim özellikle Başakşehir karşısındaki silik futbol ve geç oyuncu değişiklikleri sebebiyle dizginleri eline almaya karar verdi. Kötü futbol ve başarısız sonuçlar ile ilgili Newton'dan rapor hazırlanması istendi.



EKSİKLERİ SÖYLEMİŞTİ

Eddie Newton, Başakşehir yenilgisi sonrası 4 anahtar oyuncusunun olmadığını belirterek "Bu şartlarda Real Madrid, Liverpool bile olsanız etkilenirsiniz" demişti. Anthony Nwakaeme, Flavio, Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ı kast eden İngiliz hocanın bu mazereti yönetimde fazla ilgi görmedi. Eddie Newton'un ana sorunu belirlemesi istendi. Yönetim, Newton'dan gelecek rapor sonrası bir araya gelecek, bir an önce sorunları savuşturmak için çaba sarf edecek.

PLAZA NEREDE?

Herkes birbirine bunu soruyor. 5 haftada 4 defa maç kadrosuna giren Stiven Plaza hiç 11'de başlamadı. Sadece Y.Malatya maçının 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Taraftarlar "Bu Plaza ne zaman oynayacak? Oynamayacak kadar kötüyse de biz niye aldık" diye soruyor.



ARA VERMEDEN ANTRENMANA

Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara verilmeden başlandı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Kötü sonuçlar sonrası bordo-mavili oyuncuların yüzlerinin asık olması dikkatlerden kaçmadı.

NE SİSTEM BELLİ NE KADRO

Trabzonspor'da kötü gidişat sürerken teknik direktör Eddie Newton üzerindeki eleştirilerin dozu da artıyor. Kadroda ciddi değişim olduğu için başta İngiliz hocaya vakit tanınması gerektiğini belirtenler çoğunluktaydı. Ancak haftalar geçmesine rağmen ne Karadeniz Fırtınası'nın ilk 11 oyuncuları belli ne de sistemi.

Bordo-mavili futbolcuların 4-3-3, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-4-2 sistemleri arasında başı dönerken oyun şablonunun oturmaması da eleştiriliyor. Kadro ve oyun olarak istikrarı bulamayan Newton'ın bu şekilde devam etmesi halinde Trabzonspor macerasının fazla uzun sürmeyeceği konuşuluyor.

FELSEFE: DİK OYNA NEWTON İLE HEP YANA

Bordo-mavililer, kulübün meşhur sloganı olan 'Dik oyna' felsefesini sahada görmek istiyor ancak Eddie Newton yönetiminde Trabzonspor hep yana gidiyor. Karadeniz temsilcisi, tel tel döküldüğü Başakşehir mücadelesinde yine 'Dik oyna' felsefesini unuttu. Yenik götürdüğü karşılaşmanın ikinci yarısında ilk şutunu 87. dakikada attı.

YEREL BASIN ÖFKELİ

Karadeniz'de yerel basın da teknik direktör Eddie Newton'ı sert sözlerle eleştirmeye başladı. Bazı gazeteler "Go home Newton" (Evine dön), "Vitor Hugo Sefiller" başlıkları dahi attı.

KULÜBE ETKİSİZ!

Eddie Newton'ın oyuncu değişiklikleri beğenilmiyor. Camiada "Değişimleri geç yaptığı için puan kaybediyoruz" diyor.

1. HAFTA

(TRABZON-BEŞIKTAŞ: 1-3)

Karadeniz temsilcisi ilk hafta karşılaşmasında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı. 46'da sol bekte oynayan Kamil Ahmet çıktı yerine bir başka sol bek A.Dursun girdi. Hiçbir işe yaramayan değişiklik sonrası maç 3-0'a geldi.

2. HAFTA

(DENIZLI-TRABZON: 0-0)

Bordo-mavililer rakip kalede fazla etkili olamadı. Camia bu mücadeleden 3 puan bekliyordu. Newton ilk değişikliklerini için 86. dakikaya kadar bekledi. Forvet oyuncusu Afobe çıktı. Takım saha içinde golcüsüz kaldı.

3. HAFTA

(TRABZON-Y.MALATYA: 3-1)

Trabzonspor'un bu sezon iyi oynayıp, rahat galibiyet aldığı tek maçtı. Karadeniz temsilcisi art arda gollerle devreyi 3-0 önde tamamladı. Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton oyuncu değişikliklerini skorun rahatlığıyla yaptı.

4. HAFTA

(GAZIANTEP-TRABZON: 1-1)

Maç 1-0 Trabzonspor lehine devam ederken 72'de Nwakaeme ve Ekuban'ı kenara çekti. Yerlerine Bilal ve henüz hazır olmayan Diabate'yi sahaya sürdü. Bu değişiklikler sonrası Fırtına topu tutmakta zorlandı. Maç berabere bitti.

5. HAFTA

(TRABZON-BAŞAKŞEHIR: 0-2)

Santradan itibaren işler Karadeniz ekibi için yolunda gitmiyordu. Newton erken müdahale etmedi. Takım 2-0 yenik duruma düştükten sonra oyuncu değişikliklerine başladı. Ancak iş işten geçmişti, Başakşehir 3 puana uzandı.