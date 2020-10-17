Ahmet Ağaoğlu: 44 milyon euro kazandık

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "26 yabancı aldık. Ödediğimiz bonservis miktarı 13 milyon euro, satmış olduğumuz futbolculardan elde ettiğimiz gelir 44 milyon euro'dur. Bir kulüp futbolcu alıp satarken ya kazanır, ya batırır. O transferlere ne kadar para ödediniz, satarken ne kazandınız. Borcun her sene yaklaşık 30 milyon euro azalmasındaki etken bu transferlerdir. Bugün itibariyle aldığımız oyuncuların % 60'lık bölümüne değer kattık. Keşke bütçe içinde kalarak 56 futbolcu alabilseydik. Yüzde 100 doğru yapamazsınız" diye konuştu.



ŞAMPİYONLUĞU SATMADIK

Corona virüsü sonrası kilit oyuncularımız Sosa, Novak, Ekuban ve Nwakaeme'den yeterince yararlanamadık. Formları düşüktü. Ama bu beni ilgilendirir. O müsabakayı yönetmek için eline bayrak alıp, düdük alıp sahaya çıkan, o teknolojiden takip edip de adaletsizlikten söz eden insanların işi değil. Hayatı boyunca kırmızı görmemiş oyuncumuz Flavio 4 maçta 2 kırmızı kart görüyor. Eğitim danışması Uilenberg'in yayıncı kuruluşta yayınlanan programını herhalde izlediniz. İki kırmızı da haksız. Kırılgan bir takımımız vardı, psikolojik olarak kaldıramadık. Bu nedenle şampiyonluk kaçtı.



BORÇ 99 MİLYON EURO

Ağaoğlu, kulübün borcunu açıkladı: "Trabzonspor'un yükselme trendine girmesiyle rahatsız olan ve başarılarımız üzerinden toplumu yanlış bilgilendirenlere bu ve benzeri grafiklerle cevap vermek gerekiyor. Biz görev aldığımızda 2018'de 157 milyon euro olan borç, daha sonra 130 milyon euro'ya indi ve bugün 928 milyon TL'dir. Yani 99 milyon. 3 yıl sonra ekonomik olarak rahatlarız''



HUGO'YU 4 TAKSİTLE ALDIK

Başkan Ağaoğlu, Vitor Hugo için şunları söyledi: "Kulübü 4 milyon euro istiyordu. Vazgeçtiğimizi açıklayınca 2.5 milyona indiler ve onu da 4'e böldüler. Futbolcu da ücretinde fedakârlık yapınca imzaları attık. Baker orta sahada Newton'un 12 yaşından beri takip ettiği oyuncusu, Chelsea'dan kiralık olarak dahil ettik, herhangi bir ücret ödemiyoruz. Oyuncunun maaşının bir bölümü de karşı kulüp tarafından karşılanıyor. Bir yıllık maliyeti 700 bin euro oldu.''