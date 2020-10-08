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'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

, 'in 5. haftasında Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren ve Abdülkadir Parmak'ın yanı sıra izinli olan Anthony Nwakaeme ile milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:58
Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

, 'in 5. haftasında Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana, milli oyuncuların yanı sıra izinli olan Antony Nwakaeme, tedavileri süren ve Abdulkadir Parmak'ın katılmadıkları bildirildi. Sakatlıkları bulunan oyuncuların milli maç arasında tedavilerinin tamamlanmasının ve takıma katılmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ERZURUM YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 10 Ekim Cumartesi günü yapacağı hazırlık maçı için yarın kara yoluyla 'a gidecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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