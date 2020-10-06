Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu

Bordo mavili kulüpte genç kaleci Muhammet Taha Tepe geçen hafta ciddi şekilde sakatlanmıştı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:36Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Bordo mavili kulüpte genç kaleci Muhammet Taha Tepe geçen hafta ciddi şekilde sakatlanmıştı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, resmi siteye yaptığı açıklamada "Antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatını gerçekleştirdik. Şimdi tedavi sürecine girecek" dedi.