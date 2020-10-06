Haberler Trabzonspor Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu

ameliyat oldu

Bordo mavili kulüpte genç kaleci geçen hafta ciddi şekilde sakatlanmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu
Bordo mavili kulüpte genç kaleci geçen hafta ciddi şekilde sakatlanmıştı. Kulüp doktoru , resmi siteye yaptığı açıklamada "Antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatını gerçekleştirdik. Şimdi tedavi sürecine girecek" dedi.
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