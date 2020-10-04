Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo Trabzon'da!

Son dakika: 'un yeni transferi Trabzon'da!

Son dakika haberi: çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha bitirdi. Bordo mavililerin yeni transferi , Trabzon'a geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 20:43 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 20:49
Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo Trabzon'da!

çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha bitirdi. Bordo mavililerin yeni transferi , Trabzon'a geldi.

VITOR HUGO KİMDİR?

Brezilya doğumlu genç oyuncu 20 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. Kariyeri için ilk adımları 2008 yılında Brezilya takımlarından biri olan Junior'da atmıştır daha sonra Santo Andre'ye olmuştur. 1.87 boyunda olan Vitor Hugo, stoper olarak oynamaktadır. Brezilya'nın milli takım oyuncularındandır. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi kulüplerinden biri olan Fiorentina'da oynamıştır.

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