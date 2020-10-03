Edgar sakatlandı

Trabzon’un 26 yaşındaki stoperi dün kasığından sakatlandı ve 26. dakikada yerini Campi’ye bıraktı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:34Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Karadeniz devi bu sezon sakatlık kabusu yaşıyor. Kamil Ahmet, Pereira, Trondsen, Marlon, Yusuf Sarı, Hosseini, Salih Kavrazlı, Uğurcan ve Ekuban gibi isimlerinin sakatlı yaşadığı ve birçok maçı kaçırdığı Fırtına, dün bir şokla daha sarsıldı. Trabzonspor defansının yeni lideri olan Edgar İe, Gaziaptep FK karşılaşmasının 26. dakikasında kasık sakatlığı nedeniyle yerini Campi'ye bıraktı. 26 yaşındaki Portekizli stoperin durumunun çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi. Bu arada dün Gaziaptep'ten de Muhammet Demir 11. dakikada sakatlandı ve yerini Andre'ye bıkaktı.