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Edgar sakatlandı

’un 26 yaşındaki stoperi dün kasığından sakatlandı ve 26. dakikada yerini ’ye bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:34 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Edgar sakatlandı
devi bu sezon sakatlık kabusu yaşıyor. Kamil Ahmet, Pereira, Trondsen, Marlon, Yusuf Sarı, Hosseini, Salih Kavrazlı, Uğurcan ve Ekuban gibi isimlerinin sakatlı yaşadığı ve birçok maçı kaçırdığı Fırtına, dün bir şokla daha sarsıldı. defansının yeni lideri olan Edgar İe, Gaziaptep FK karşılaşmasının 26. dakikasında kasık sakatlığı nedeniyle yerini 'ye bıraktı. 26 yaşındaki Portekizli stoperin durumunun çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi. Bu arada dün Gaziaptep'ten de 11. dakikada sakatlandı ve yerini Andre'ye bıkaktı.
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