Newton: Önemli bir viraj

Teknik direktör Eddie Newton, Gaziantep karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Rakiplerinin ilk üç haftada galibiyetleri olmadığını hatırlatan İngiliz hoca, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Buna göre tedbirli olmak zorundayız. Geçen hafta aldığımız galibiyetin anlam kazanması için kayıpsız geçmeliyiz. Oyuncularıma güvenim tam. Herkes sahada görevini en iyi şekilde yapmalı. Bu maç bizim gelecek haftalara daha öz güvenli ve moralli çıkmamız için önemli bir viraj. Bu bilinçle mücadele edeceğiz" diye konuştu.