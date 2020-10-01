Haberler Trabzonspor Alpaslan'da sona doğru

Alpaslan'da sona doğru

Uzun süredir savunmaya takviye yapmak için uğraşan devi, 27 yaşındaki oyuncu için temasları sıklaştırdı. Alpaslan da Fırtına’yı istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:38 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Alpaslan'da sona doğru

temsilcisinde stoperde Edgar İe'nin yeri garanti. Ancak bir türlü partnerini bulamıyor. Gaston Campi ve Hüseyin Türkmen bir türlü beklenilen seviyeye ulaşamadılar. Yurt dışından birçok isimle görüşen bordomavililer, oyuncuları imza aşamasına getirememişti. Gözünü yeniden yurt içine çeviren Karadeniz ekibi, 'nin savunma oyuncusu için temasları sıklaştırdı. Trabzonspor uygun bir bedelle tecrübeli ismi etmek için yoğun uğraş veriyor.

BAŞKANLA KONUŞTU

Kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten Alpaslan'ın da gönlü Trabzonspor'da. 27 yaşındaki defans oyuncusunun Göztepe Başkanı ile görüştüğü ve transferi için kolaylık istediği kaydedildi. Görüşmede Alpaslan'ın "Yeni takım, yeni heyecan. Trabzonspor'da forma giymek isterim" dediği öğrenildi. 1.86 boyundaki stoper 2018'de 'dan Göztepe'ye geldikten sonra bir sıçrama yapmış, son dönemde ligin en değerli stoperleri arasına girmişti.

BİZE ULAŞIN