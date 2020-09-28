Seyircisiz siftah

Fırtına, salgın sürecinde sahasında seyircisinden yoksun oynadığı maçlardaki ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında almış oldu. Karadeniz ekibi, bu süreçte sahasında oynadığı toplam altı karşılaşmada bir galibiyet, üç beraberlik, iki mağlubiyetle altı puan elde etti.



SON 6 KARŞILAŞMA

Bordo-mavililer, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra A.Gücü karşısında aynı skorla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı. Evinde Konyaspor'a 4-3 kaybeden bordo-mavililer, bu sezon da ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi, ikinci maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.



KEYİFLER YERİNDE

Fırtına, Malatya galibiyetinin ardından ara vermeden deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Newton yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Oyuncuların oldukça neşeli olması ve sık sık şakalaşması dikkat çekti.