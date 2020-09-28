Ardından Kovid 19 salgını sürecinde iç sahada oynadığı 5 maçta galip gelemeyen bordo-mavililer, Yeni Malatya galibiyetiyle kötü gidişatına son verdi. Karadeniz ekibi, 211 gün sonra Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nda 3 puan alamamıştı
211 günlük hasret bitti
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un sahasında galibiyet özlemi sona erdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:05 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Ardından Kovid 19 salgını sürecinde iç sahada oynadığı 5 maçta galip gelemeyen bordo-mavililer, Yeni Malatya galibiyetiyle kötü gidişatına son verdi. Karadeniz ekibi, 211 gün sonra Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nda 3 puan alamamıştı