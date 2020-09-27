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'da moraller yerinde

'in 3'üncü haftasında sahasında 'u konuk etti. Bordo-mavililer Afobe (2) ve Nwakaeme'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Fırtına Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçı hazırlıklarına moralli başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:43 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:43
Trabzonspor'da moraller yerinde

Sahasında 'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan 'da moraller yerinde. Bordo-mavililer 'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçı hazırlıklarına başladı.

'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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